МЧС России запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

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МЧС России запрещает сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим беспилотникам, говорится в рекомендациях ведомства.

"Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами", - говорится в рекомендациях МЧС. Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 м, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, находящихся поблизости. После этого нужно сообщить о ЧП по телефону 112.

"Обнаружили БПЛА - не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети", - отмечается в документе.

В ночь на 11 марта над российскими регионами была предотвращена самая массированная атака украинских дронов: сбито 343 беспилотника, из них 91 - над Московской областью, 6 ударных БПЛА - в районе Курской АЭС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей, трое взрослых погибли. Повреждены жилые дома и другие строения, пишет ТАСС.