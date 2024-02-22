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Крупнейший японский производитель стекла для авто продал заводы в РФ

22 февраля 2024 12:59
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Крупнейший японский производитель стекла для авто продал заводы в РФ

Японская компания AGC, которая является крупнейшим в мире производителем стекла, продала российский бизнес. Борский стекольный завод (БСЗ) и Клинский стекольный завод перешли санкт-петербургскому холдингу «Адамант», который является одним из крупнейших переработчиков стекла в стране. Об этом 22 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора обоих заводов Сергея Кнезева.

Предприятия принадлежали AGC Glass Europe, европейскому подразделению японской AGC. Называть размер сделки Князев не стал. Отмечается, что в последние два года предприятия стагнировали, поскольку санкции не позволяли японской компании развивать производства.

AGC приобрела Борский стекольный завод в 1997 году, а Клинский стекольный завод компания построила с нуля в 2004 году. Мощность первого составляет 1,2 тыс. т в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Завод является крупнейшим в РФ производителем автомобильного стекла. Второе предприятие производит 1,6 тыс. т флоат-стекла в сутки, на нем работает самая большая в Европе стекловаренная печь мощностью 1 тыс. т стекла в сутки, пишут "Известия".

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