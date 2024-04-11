Какие виды рыб категорически запрещено ловить в России

104

В России действует запрет на вылов некоторых видов рыб. Он нужен, чтобы сохранить их популяцию. Также с апреля по июнь действует нерестовый запрет. О том, какую рыбу нельзя ловить в водоемах и как избежать штрафа — в материале URA.RU.

Белуга

Белуга — один из крупнейших представителей семейства осетровых. Это рыба, обитающая в Каспийском море. Хищник может быть пойман на крупного живца. За ее незаконный вылов предусмотрен штраф в размере 826 тысяч рублей, и это еще без учета стоимости найденной в ней икры. За такой поступок также автоматически возбуждается уголовное дело. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Это — гигантская хищная рыба из бассейна реки Амур. За ее вылов штраф составляет 807 тысяч рублей, а к нему уголовная ответственность.

Русский или Атлантический осетр

Этот вид осетра обитает в Каспийском море и питается беспозвоночными. Штраф за его вылов достигает 641,8 тысячи рублей. Стоимость икры не уточняется. В Иране за поимку осетра может грозить даже смертная казнь.

Сибирский осетр

Сибирский осетр, известный из романа Виктора Астафьева «Царь-рыба», подлежит защите со штрафом за его вылов в размере 481,37 тысяч рублей. Также предусмотрено возбуждение уголовного дела.

Амурский осетр

Амурский осетр находится под такой же защитой, как и Сибирский осетр. Наказание за его вылов такое же.

Аральский лосось

Аральский лосось занесен в Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Штраф за его поимку превышает 40 тысяч рублей.

Вылов такой рыбы наказывается штрафом в 15 тысяч рублей. Однако сейчас ее запас восстановился. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что в 2024 году на некоторых участках Волги можно разрешить ловить такой вид рыбы. Об этом он сказал во время разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Для этого надо заранее изучить Красную книгу и список редких рыб. Общие правила промышленного, любительского и спортивного рыболовства закреплены в Федеральном законе № 166-ФЗ. Подробнее о нем — на сайте Федерального агентства по рыболовству .

Также стоит изучить список мест, где рыбалка запрещена. К ним относятся: охраняемые природные зоны (иногда могут выдавать лицензию на отлов), места разводы рыб, возле гидротехнических сооружений (рыбалка разрешена на расстоянии в 500 метров).

Штраф за рыбалку можно получить и во время нереста.

В России запрещена рыбалка помощи взрывчатки, химических веществ, с применением плавсредства и тока. Таким образом популяции защищены от резкого сокращения. За нарушение с человека могут взыскать 500 тысяч рублей, назначить исправительные работы на два года или отправить на два года в тюрьму.