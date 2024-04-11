Какие виды рыб категорически запрещено ловить в России

В России действует запрет на вылов некоторых видов рыб. Он нужен, чтобы сохранить их популяцию. Также с апреля по июнь действует нерестовый запрет. О том, какую рыбу нельзя ловить в водоемах и как избежать штрафа — в материале URA.RU.
Это — гигантская хищная рыба из бассейна реки Амур. За ее вылов штраф составляет 807 тысяч рублей, а к нему уголовная ответственность.
Вылов такой рыбы наказывается штрафом в 15 тысяч рублей. Однако сейчас ее запас восстановился. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что в 2024 году на некоторых участках Волги можно разрешить ловить такой вид рыбы. Об этом он сказал во время разговора с главой РФ Владимиром Путиным.
Для этого надо заранее изучить Красную книгу и список редких рыб. Общие правила промышленного, любительского и спортивного рыболовства закреплены в Федеральном законе № 166-ФЗ. Подробнее о нем — на сайте
Также стоит изучить список мест, где рыбалка запрещена. К ним относятся: охраняемые природные зоны (иногда могут выдавать лицензию на отлов), места разводы рыб, возле гидротехнических сооружений (рыбалка разрешена на расстоянии в 500 метров).
Штраф за рыбалку можно получить и во время нереста.
В России запрещена рыбалка помощи взрывчатки, химических веществ, с применением плавсредства и тока. Таким образом популяции защищены от резкого сокращения. За нарушение с человека могут взыскать 500 тысяч рублей, назначить исправительные работы на два года или отправить на два года в тюрьму.