Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов

Правительство России поддержало законопроект, уточняющий порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан на предмет употребления наркотических или психотропных веществ.

Проект может усовершенствовать правовое регулирование проведения медосмотра иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", – говорится в документе, текст которого приводит агентство РИА Новости.

Кроме того, в медосвидетельствование входят проверки на предмет употребления новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.