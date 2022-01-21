Кабинет министров соберется сегодня на первое в этом году заседание

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Кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется сегодня на первое в этом году заседание. На повестке дня – два вопроса. Первый – борьба с коронавирусом. Речь пойдет о выделении Минздраву из резервного фонда средств на закупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России, но необходимых для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Необходимость обусловлена сохранением высокого уровня заболеваемости ковидом и распространением омикрон-штамма. Также правительство рассмотрит пакет законопроектов для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке.

Отметим, сегодня исполняется два года кабинету министров, передает Радио Маяк.