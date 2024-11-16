К медикам после посещения школьной столовой в Чувашии обратился 171 человек

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За помощью к медикам с признаками отравления после посещения школьной столовой чувашского Новочебоксарска обратился 171 человек. Это на 8 пациентов больше, чем сообщалось ранее.

Число госпитализированных детей остается прежним: шесть пациентов находятся в средней степени тяжести, сообщили в региональном минздраве. При этом 165 пациентов (в том числе один взрослый) проходят лечение амбулаторно.

"Дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров", – заверили в ведомстве.

Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования у пациентов обнаружена РНК норовируса.

Ранее сообщалось, что в день отравления они ели в столовой плов и рыбный суп, но какое именно блюдо вызвало его, пока неизвестно, пишет Смотрим.