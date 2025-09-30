Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог

107

Из Ленинградского зоопарка сбежал индийский калао — самая крупная птица из рода двурогих птиц-носорогов, сообщает портал «78». Сотрудники начали поиски редкого пернатого по горячим следам.

В пресс-служба зоосада сообщили, что непредвиденный инцидент произошел во время перевода животных на зимнее место жительства.

«Во время плановой процедуры по переводу наших питомцев из летних вольеров в зимние большой индийский калао улетел в направлении Александровского парка», — заявили там.

Уточняется, что калао не выживет на свободе. Сейчас теплолюбивому пернатому угрожают заморозки, а также отсутствие корма. Сотрудники попросили жителей при обнаружения птицы, которую сложно не узнать по контрастному черно-белому оперению, сразу же позвонить и уточнить ее местонахождение.

По сообщению СМИ, горожане уже сообщили, что заметили питомца размером более метра высоко на дереве. Для того чтобы заставить его спуститься вниз, орнитологи включили запись со звуком голоса калао, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com