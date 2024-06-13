Источник сообщил об отмене авиасалона МАКС в 2024 году

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Международный авиакосмический салон (МАКС) в текущем году проводиться не будет. Об этом «Известиям» сообщил источник в отрасли 13 июня.

Кроме того, к настоящему моменту на сайте авиасалона даты проведения мероприятия до сих пор не заявлены. Источники предполагали, что авиасалон состоится 23–28 июля.

В 2023 году авиасалон перенесли на 2024-й и заверили, что в 2025-м мероприятие также состоится. В пресс-службе отмечали, что на фоне отмены авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами из зарубежных дружественных стран.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Ее цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.