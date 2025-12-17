ИКИ РАН: магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза

Магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза из-за усиливающегося солнечного ветра, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые отметили, что "особого чуда" в этом нет, так как в зону воздействия на Землю несколько дней назад вошла крупная корональная дыра, но они ожидали, что до пика есть еще около суток в запасе, пишет Смотрим.
"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра. <…> Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся – максимум ожидающихся геомагнитных возмущений "назначен" на ночь со среды на четверг, но если рост скорости ветра продолжится, то все эти красные столбики сейчас быстро поедут влево", – говорится в сообщении.