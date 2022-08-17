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По сведениям аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров.
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Хабаровский "Хатико": хаски Буран три недели ждал в аэропорту хозяев, улетевших в отпуск три недели

17 августа 2022 19:32
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По сведениям аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров.

Хаски три недели ждал в аэропорту Хабаровска хозяев, улетевших в отпуск, рассказали в пресс-службах воздушной гавани и городской мэрии, передает РИА Новости.

По сведениям аэропорта, породистый пес ежедневно приходил на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали его и пытались узнать, кто его хозяева, а если их нет — найти ему новую семью.

"Наш пушистый друг вернулся домой. Восьмимесячный хаски Буран несколько недель гостил на нашей привокзальной площади. На время, пока мы не нашли хозяев, он находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск", — сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале, отметив, что владельцев удалось найти с помощью подписчиков.

Как выяснилось, пес оказался очень активным и сбежал, пока хозяева были в отпуске.

"В настоящее время мы поддерживаем с ними связь, собака счастлива и чувствует себя прекрасно. На видео из дома он весело виляет хвостом и всем передает привет", — рассказали в аэропорту.

Мэрия Хабаровска уточнила, что пес гостил в аэропорту три недели. Сотрудникам городской администрации удалось узнать, что хозяева оставили питомца на попечение соседей, но тот не стал мириться с ограничением свободы и сбежал на поиски хозяев.

 

 Фото : Международный аэропорт Хабаровск/Telegram/РИА Новости

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