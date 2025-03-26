Госдума ждет от правительства стратегии по трудовой миграции

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Государственная дума ждет от правительства России формирования стратегии по решению вопросов трудовой миграции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Яровая напомнила, что Госдума провела серьезную работу по вопросам нелегальной миграции и инициировала целый ряд законопроектов в этом отношении.

"Что касается трудовой миграции – это исключительная компетенция правительства. У нас есть много вопросов по этому поводу. Мы их обсуждаем и надеемся, что так же эффективно, как мы отработали комплекс мер по противодействию нелегальной миграции, правительство сможет сформировать стратегию трудовой миграции", – сказала она.

Как ранее сообщил лидер парламентской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, в Госдуме наблюдается консенсус по вопросу трудовой миграции, пишет Смотрим.