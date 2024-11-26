Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных

129

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных. Теперь компании, которые недобросовестно относятся к защите информации, ждут оборотные штрафы, а злоумышленников, продающих украденные данные, — тюремные сроки, сообщает Минцифры.



Что меняется

вводятся оборотные штрафы для компаний за повторные утечки — от 1 до 3% годовой выручки

минимальный размер оборотных штрафов — от 20 млн рублей, максимальный — 500 млн рублей

штраф могут снизить, если нет отягчающих обстоятельств, а инвестиции компании в информационную безопасность на протяжении трёх лет составляли не менее 0,1% от выручки и компания соблюдала требования к защите данных

штрафы для должностных лиц при утечках персональных данных составят до 2 млн рублей

за нарушение порядка обработки биометрии юридических лиц ждут штрафы до 2 млн рублей, должностных лиц — до 1 млн рублей

за кражу и незаконное использование персональных данных вводится уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы

Дополнительная ответственность подтолкнёт бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры безопасности и защиту персональных данных пользователей. Компаниям будет проще вложить средства в кибербез, чем раз за разом платить оборотные штрафы. Угроза уголовного преследования станет дополнительным сдерживающим фактором для злоумышленников.