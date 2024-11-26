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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных

26 ноября 2024 21:02
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных. Теперь компании, которые недобросовестно относятся к защите информации, ждут оборотные штрафы, а злоумышленников, продающих украденные данные, — тюремные сроки, сообщает Минцифры.

Что меняется

  • вводятся оборотные штрафы для компаний за повторные утечки — от 1 до 3% годовой выручки
  • минимальный размер оборотных штрафов — от 20 млн рублей, максимальный — 500 млн рублей
  • штраф могут снизить, если нет отягчающих обстоятельств, а инвестиции компании в информационную безопасность на протяжении трёх лет составляли не менее 0,1% от выручки и компания соблюдала требования к защите данных
  • штрафы для должностных лиц при утечках персональных данных составят до 2 млн рублей
  • за нарушение порядка обработки биометрии юридических лиц ждут штрафы до 2 млн рублей, должностных лиц — до 1 млн рублей
  • за кражу и незаконное использование персональных данных вводится уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы

Дополнительная ответственность подтолкнёт бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры безопасности и защиту персональных данных пользователей. Компаниям будет проще вложить средства в кибербез, чем раз за разом платить оборотные штрафы. Угроза уголовного преследования станет дополнительным сдерживающим фактором для злоумышленников.

 

 

 

 

 

 

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