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ФНПР предлагает рассчитывать прожиточный минимум на основе потребительской корзины

2 августа 2023 21:31
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ФНПР предлагает рассчитывать прожиточный минимум на основе потребительской корзины

До 2021 года прожиточный минимум определялся на основе потребительской корзины. Данная потребительская корзина включала в себя перечень и объем потребления продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых рассчитывалась исходя из стоимости продуктов питания. Непродовольственные товары и услуги составляли по 50% от стоимости продуктов питания. При исчислении прожиточного минимума трудоспособного населения, помимо потребительской корзины, рассчитывались обязательные платежи и сборы в виде налога на доходы физических лиц.

С 2021 года потребительская корзина, на основе которой рассчитывался прожиточный минимум, была отменена, а прожиточный минимум стал устанавливаться в соотношении 44,2% от медианного среднедушевого дохода.

По словам секретаря ФНПР – руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства Аппарата ФНПР Олега Соколова: «Главный недостаток действующей методики установления прожиточного минимума состоит в том, что увеличение прожиточного минимума не зависит от роста потребительских расходов населения. При рассмотрении данной методики в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений профсоюзы предупреждали о рисках, которые она в себе несет, прежде всего, – о риске снижения покупательной способности прожиточного минимума».

Социально-экономическая ситуация в 2021-2022 годах подтвердила прогнозы профсоюзов, поскольку динамика роста стоимости потребительской корзины превысила динамику роста доходов населения.

ФНПР неоднократно предлагала обеспечить повышение покупательной способности прожиточного минимума, в том числе за счет возврата к нормативно-стоимостной методике определения прожиточного минимума (например, письмо Голиковой Т.А. от 12.04.2022 № 101-108/45-116н), однако предложения профсоюзов не были приняты.

В целях сохранения покупательной способности прожиточного минимума Президентом Российской Федерации были приняты решения о внеочередном повышении его величины, а Федеральным законом от 05.12.2022 г. № 470-ФЗ было приостановлено до 2025 года действие методики по установлению прожиточного минимума в соотношении с медианными среднедушевыми доходами.

ФНПР продолжает рассчитывать прожиточный минимум по методике, действовавшей до 2021 года.

По расчетам профсоюзов величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации по потребительской корзине во 2 квартале 2023 года составила 16 126 рублей, что на 457 рублей выше действующей с 1 января 2023 года величины прожиточного минимума (15 669 руб.) и на 1 632 рублей выше величины прожиточного минимума, определенной в соотношении 44,2% от медианного среднедушевого дохода (14 494 руб.).

Необходимо отметить, что состав потребительской корзины не обновлялся с 2013 года. Вместе с тем в 2016 году (с изменениями в 2022 году) Минздравом России были утверждены Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания (приказ Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614). В Рекомендациях существенно увеличены нормы потребления фруктов, свежей рыбы, мяса птицы, молока и яиц.

По расчетам ФНПР величина прожиточного минимума в целом по России во 2 квартале 2023 года с учетом Рекомендаций Минздрава составляет 20 503 рубля.

Профсоюзы убеждены, что методика расчета прожиточного минимума должна учитывать реальные нормы потребления населением товаров и услуг, а значит должна быть основана на натурально-стоимостном методе исчисления. Сейчас ФНПР готовит новые обращения в Минтруд и Госдуму.

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