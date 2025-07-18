ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

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ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик.

Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня.

"ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот".

Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.