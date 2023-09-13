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Эстония запретила въезд автомобилей с регистрацией в РФ

13 сентября 2023 12:00
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Эстония запретила въезд автомобилей с регистрацией в РФ

Эстония с 13 сентября запрещает въезд автомобилей с регистрацией в РФ, сообщает в среду, 13 сентября, портал ERR со ссылкой на МВД страны.

«С 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций», — сказано в сообщении.

По словам эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, машины с российскими номерами «не должны наслаждаться в Эстонии привилегиями свободы».

Запрет распространяется независимо от того, на каком основании владелец пребывает в Эстонии или Европейском союзе (ЕС), уточнили в МВД страны. Транспортным средствам с номерными знаками РФ разрешено только выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы ЕС. По прибытии в погранпункт владелец автомобиля должен будет вернуться в РФ вместе с автотранспортным средством или пересечь границу без него, пишут "Известия".

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