эксперты предупредили об опасности установки vpn-сервисов

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Эти приложения могут угрожать персональным данным пользователей – сообщила ТАСС директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. Спрос на VPN-сервисы в России резко вырос после блокировки социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta.

Куровская пояснила, что особенно опасно использование непроверенных сервисов: бесплатных приложений от малоизвестных компаний, которые могут собирать максимально возможный объём персональной информации. Она может быть передана третьим лицам или использована в целях мошенничества. При этом эти сервисы менее прозрачны и несут меньше ответственности перед клиентами и регуляторами.