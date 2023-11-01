Экономика России по итогам 2023 года покажет рост

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Период адаптации российской экономики в основном пройден. По итогам текущего года ожидается ее рост. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Как сообщил Михаил Мишустин, предварительные оценки Минэкономразвития говорят о том, что ВВП России вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8%. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше – более 5% в годовом выражении. Среди отстающих отраслей – нефтегазовый сектор. Зато с начала года до середины октября ненефтегазовые поступления в бюджет увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%. Здесь локомотивом, мы уже неоднократно об этом говорили, является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил 7%", – сказал Мишустин.

Он отметил, что основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%. Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели также отмечаются в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, пишет Смотрим.