Диетолог указала на неожиданную пользу растворимого кофе

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Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 17 апреля, специалист отметила, что обычно в исследованиях указана польза этого напитка, например, он продлевает жизнь, полезен для снижения риска развития онкологических заболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе полезен для печени, поскольку обладает желчегонным свойством. Между тем, подчеркнула Павлюк, «стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты».

Растворимый кофе бывает сублимированный и гранулированный. Первый сохраняет больше полезного и считается, что он лучше, по полезным свойствам его можно приравнять к натуральному.

Диетолог добавила, что у каждого человека индивидуальная реакция на кофе и важно ее учитывать. Например, кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу, пишут "Известия".