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Делегация Самарской области приняла участие в III Открытом форуме региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин» в Чебоксарах

18 июля 2025 19:20
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Делегация Самарской области приняла участие в III Открытом форуме региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин» в Чебоксарах

17–18 июля представители более 20 регионов России, а также эксперты Минфина, Банка России и других профильных ведомств обсуждают лучшие практики повышения финансовой грамотности и культуры населения. В межрегиональном мероприятии приняла участие делегация Самарской области.
«Волгафин» проводится в третий раз, и его главная задача обмен опытом, успешными практиками в сфере финграмотности. В этом году форум открыло пленарное заседание «Опыт регионов в направлении повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в трудовых коллективах».


С приветственным словом выступил Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также по видеоконференц-связи к участникам заседания обратился заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.
Спикеры разных ведомств выступили с актуальными темами: о приоритетных задачах в сфере повышения финансовой грамотности и формировании финансовой культуры граждан, роли волонтеров в формировании финансовой культуры и другими.
«На пленарном заседании были обозначены стратегические направления развития работы по повышению финансовой грамотности населения с учётом анализа наработанной практики регионов и выявления узких мест во взаимодействии с крупнейшими работодателями. Были представлены передовые практики субъектов РФ по активному вовлечению в процесс работы по финансовому просвещению в трудовых коллективах и коллаборации со структурами МВД, налоговых органов и объединений работодателей. Опыт коллег позволит нам в Самарской области усовершенствовать как уже имеющиеся подходы к развитию финансовой грамотности, так и внедрить совершенно новые продукты», – прокомментировал представитель минфина Самарской области Алексей Жуков.
Делегаты приняли участие в круглом столе, где обсудили интерактивные технологии в финансовом просвещении и успешные практики финансового просвещения экономически активного населения. Фестиваль финансовых игр стал кульминационным мероприятием форума, участники на практике познакомились с разработками коллег. Организаторы предложили разнообразные игры: «Инвестор», «Личный финансовый план», «Школьное инициативное бюджетирование», направленные на приобретение практических навыков и ориентированные на разные возрастные группы – студентов, школьников, экономически активное население и поколение серебряного возраста.


«В рамках форума особое внимание было уделено формированию финансовой культуры среди сотрудников организаций, поскольку финансовые проблемы непосредственно влияют на производительность и мотивацию персонала. Мероприятия по повышению финансовой грамотности на крупных предприятиях регионов уже демонстрируют положительные результаты. В этом процессе активно применяются игровые методики, позволяющие изучать новые финансовые инструменты, получать доступные консультации специалистов банковского и страхового секторов, а также разрабатывать планы для достижения финансового благополучия и защищенности», – отметила руководитель департамента организации и трансформации процессов управления Мария Антропова.
Организаторами форума стали Кабинет Министров и Республиканский центр финансовой грамотности Чувашской Республики.

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