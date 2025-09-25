дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью

51

Сжигание листвы, веток и других растительных остатков на приусадебных участках может повлечь штрафы от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Об этом 25 сентября рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина, пишут "Известия".

По ее словам, сжигать мусор можно только в специально отведенных для этого местах. Профессор отметила, что продукты горения растительных остатков содержат канцерогенные вещества и загрязняют воздух. По мнению эксперта, альтернативные методы утилизации отходов, такие как компостирование, измельчение и использование в качестве удобрений, помогут избежать серьезных последствий для окружающей среды.

«Кроме того, контролирующими органами выявляются в осенний период самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 1 млн. Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя», — отметила Капустина в интервью Lenta.ru.

Также профессор добавила, что в этот период увеличивается количество штрафов за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков, особенно в экологически напряженных регионах.