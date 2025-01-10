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Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек

10 января 2025 09:10
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Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет более 80 человек. Об этом 9 января сообщили в правоохранительных органах.

«На сегодняшний день зарегистрировано 82 случая обращения с признаками отравления», — передает слова собеседницы ТАСС.

Отмечается что данные являются промежуточными, число пострадавших может возрасти.

Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Перми во вторник, 7 января. Заболевшие связали свое состояние с употреблением еды из пекарни. Сотрудники Роспотребнадзора проверили заведения и нашли «несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря». Три пекарни, а также заготовочный цех были закрыты на сроки от 30 до 90 суток.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишут "Известия".

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