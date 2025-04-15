Благодатный огонь доставят в Москву 19 апреля

160

Делегация Фонда Андрея Первозванного 19 апреля доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. Об этом 15 апреля сообщается на сайте фонда.

«19 апреля 2025 года в Великую субботу по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного будет доставлен Благодатный огонь. Прибытие делегации <…> ожидается в 23:00», — указано в сообщении.

Уточняется, что Благодатный огонь доставят в города приграничных областей России, а именно: Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В столице его можно будет получить в 15 храмах и соборах.

Праздник Пасха установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Это переходящий праздник, и в 2025 году православные верующие и католики отметят его в один день — 20 апреля, пишут "Известия".