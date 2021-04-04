Берега Сахалина усыпало селедкой

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В воскресенье, 4 апреля, на берегах Сахалина обнаружили большое количество тихоокеанской сельди. Об этом сообщил в Instagram руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, явление связано с нерестом рыбы.

Так, к юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди.

«Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», — объяснил Лисицын.

Он отметил, что выброс на берег такого количества сельди говорит о восстановлении популяции этого вида. Кроме того, нерест только начался, и возможен еще больший выброс косяков на сушу, пишут "Известия".

Фото: соцсети