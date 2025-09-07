Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ

174

В настоящее время в России бурно развивается парфюмерно-косметическая отрасль. Об этом 7 сентября сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«У нас есть необходимые отечественные составляющие и сейчас отрасль бурно развивается. Уже сегодня на территории Российской Федерации действуют производители отдушек», — рассказал он в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Министр также подчеркнул, что одной из задач министерства остается создание собственной сырьевой базы и повышение уровня локализации производства в парфюмерной отрасли.

30 марта аналитики «Золотого Яблока» провели исследование и узнали, что в топ-5 популярных у россиян ароматов попали цитрусовые, цветочные, древесные, фруктовые и пряные ноты. В то же время самым популярным парфюмерным продуктом оказалась парфюмерная вода — в среднем именно ее предпочитает 60% людей, пишут "Известия".