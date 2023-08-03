айтишники без ВО могут получить отсрочку от армии

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Минцифры готово разработать поправки в закон, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием. Ведомство обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать подобное поручение. Это следует из ответа Минцифры на депутатский запрос (есть у «Известий»). Источник издания в ведомстве подтвердил наличие такой инициативы.

Сейчас на отсрочку от военной службы могут претендовать только те сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование. Такой порядок правительство утвердило в марте 2022 года. В сентябре 2022 года Минцифры распространило список приоритетных специальностей, которые подходят под критерии освобождения от службы в армии. В нем указано около 200 IT- и смежных специальностей, «без которых невозможна разработка решений», поясняло тогда Минцифры. Сейчас компании подают списки на отсрочку перед весенним и осенним призывами.