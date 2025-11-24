Звезда хорроров Удо Кир скончался на 82 году жизни

130

На 82 году жизни скончался немецкий актер, звезда фильмов ужасов Удо Кир. Об этом в социальной сети X сообщил портал DiscussingFilm со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Причина смерти не уточняется.

"Я до сих пор не могу в это поверить. Удо был не просто актером. Он был настоящей иконой своего времени. Мы потеряли великую икону. Таких, как он, больше не будет. Удо, покойся с миром. Я никогда тебя не забуду", — приводятся слова режиссера.

Кодзима также посетовал, что Кир с нетерпением ждал момента, когда он сыграет главную роль в следующей хоррор-игре OD, но съемки перенесли на 2026 год, пишет Смотрим.