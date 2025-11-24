Я нашел ошибку
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
  • Персональные данные

Звезда хорроров Удо Кир скончался на 82 году жизни

24 ноября 2025 10:52
130
Звезда хорроров Удо Кир скончался на 82 году жизни

На 82 году жизни скончался немецкий актер, звезда фильмов ужасов Удо Кир. Об этом в социальной сети X сообщил портал DiscussingFilm со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Причина смерти не уточняется.

"Я до сих пор не могу в это поверить. Удо был не просто актером. Он был настоящей иконой своего времени. Мы потеряли великую икону. Таких, как он, больше не будет. Удо, покойся с миром. Я никогда тебя не забуду", — приводятся слова режиссера.

Кодзима также посетовал, что Кир с нетерпением ждал момента, когда он сыграет главную роль в следующей хоррор-игре OD, но съемки перенесли на 2026 год, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
