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Житель США Джоуи Честнат съел 62 хот-дога за 10 минут и победил в необычном конкурсе

6 июля 2023 21:36
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39-летний Джоуи Честнат в 16-й раз стал лидером неординарного турнира.

39-летний житель США Джоуи Честнат принял участие в ежегодном мужском конкурсе по поеданию хот-догов в штате Нью-Йорк, где всего за 10 минут он съел 62 булочки с сосиской. Мужчина становился лидером соревнования уже 15 раз, и на этот раз он вновь победил в необычном турнире, получив приз в виде пояса. За всю историю конкурса с момента его основания в 2004 году энтузиаст съел более 1150 хот-догов, сообщает РБК со ссылкой на People.

В демонстрации необычных способностей мужчине не помешал ни проливной дождь, ни устрашающая молния.

Джоуи Честнат участвует в конкурсе по поеданию хот-догов с 2005 года и признается, что любит есть их не только во время турнира, но и в обычной жизни. «Очень редко, когда их нет в моем холодильнике. Обычно у меня есть отличный запас хот-догов с говядиной», — признался энтузиаст.

Вместе с тем мужчина заявил, что планирует и дальше участвовать в турнире, поскольку это приносит ему положительные эмоции.

«Даже если кто-то придет и побьет меня, мне все равно будет весело. Такие конкурсы так увлекательны, мне все это нравится. Это одна из тех вещей, которая объединяет людей. И даже если с возрастом я буду чувствовать себя хуже, то все равно найду способ хоть немного поучаствовать в этом», — рассказал Честнат.

 

Фото:   ru.freepik.com

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