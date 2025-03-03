Юра Борисов не получил «Оскар», но «Анора» получила

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Российский актер Юра Борисов остался без статуэтки Американской киноакадемии.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Киран Калкин («Настоящая боль»).

Однако Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и стал первым россиянином с личной номинацией на «Оскар» после распада СССР, пишет Газета.

Заслуженный «Оскар» Борисов в руках все же подержал — «Анора» (18+), как и предполагали многие эксперты, стал «Лучшим фильмом».

В общей сложности «Анора» выиграла пять «Оскаров» (а номинирована была в шести категориях) — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль (Майки Мэдисон неожиданно обошла Деми Мур из «Субстанции»). Это рекорд премии — вторым по числу призов стал «Бруталист», отмеченный трижды.