Власти Великобритании с 31 декабря ужесточают ограничения по коронавирусу

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Власти Великобритании с 31-го декабря ужесточают ограничения по коронавирусу ещё в некоторых регионах страны, в режиме локдауна окажутся ещё несколько миллионов человек.

Об этом сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений.

В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы коронавируса гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Жесткие правила вступят в силу с завтрашнего дня в Бирмингиме – втором по численности населения английском городе после Лондона. В британской столице и на юго-востоке Англии строгие ограничения действуют с 20-го декабря, передает Радио Маяк.