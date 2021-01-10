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Власти Мадрида могут попросить объявить столицу зоной бедствия из-за снежной бури

10 января 2021 16:52
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Ранее город оказался полностью парализован, были закрыты почти все магазины, кафе, бары, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.

Мэрия испанской столицы изучает возможность направить властям страны запрос с целью объявления Мадрида зоной катастрофического бедствия из-за последствий сильной снежной бури, передает ТАСС. Об этом заявил в воскресенье мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

"Мы оцениваем эту возможность из-за последствий ущерба и состояния, в котором находится город", - приводит слова градоначальника газета El Mundo. Как он уточнил, столичные власти в настоящее время оценивают "конкретный материальный ущерб".

В Мадриде в пятницу начался сильный снегопад, из-за которого была парализована работа международного аэропорта Мадрид-Барахас, также было приостановлено железнодорожное сообщение. В городе не ходят автобусы, метрополитен работает с перебоями. В субботу город оказался полностью парализован, были закрыты почти все магазины, кафе, бары, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.

Сейчас снегопад в Мадриде прекратился, однако ситуация все еще крайне сложная: многие дороги в столице пока не расчищены. Под тяжестью выпавшего снега местами обвалились целые деревья, повредив припаркованные автомобили и перекрыв проезд по дорогам. С понедельника в городе ожидается похолодание: в ночное время столбик термометра может опуститься до отметки минус 13 градусов.

 

Фото:   pixabay

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