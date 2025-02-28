Вечером 28 февраля самарцы увидят на небе парад планет

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Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать с 18:30 до 20:30.

В этот вечер на небе выстроятся в одну линию все планеты Солнечной системы, видимые с Земли: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

При этом малый парад, который включает в себя Сатурн, Меркурий, Нептун и Венеру - можно будет увидеть в узком секторе неба - всего в 20 градусов, сообщили в планетарии самарского вуза.

- Наблюдать Венеру, Юпитер и Марс можно невооружённым глазом. Венеру - на юго-западе сразу после захода Солнца. Марс и Юпитер - ближе к зениту. Они хорошо видны на вечернем небе, - отметили ученые.

Для того, чтобы обнаружить Уран и Нептун понадобится аппаратура, например, телескоп, бинокль или профессиональная камера.

Для созерцания явления лучше выбрать место вдали от городских огней и искусственного освещения, пишет Сова.