В Бразилии автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком, погибли 22 человека

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Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу, передает РИА Новости.

По данным телеканала, трагедия произошла утром в субботу в штате Минас-Жерайс. Автобус, ехавший из Сан-Паулу, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком, после чего возник пожар. По информации телеканала, в автобусе находились 45 пассажиров.

"Из них 13 человек обнаружили живыми и уже доставили в медицинское учреждение региона. Пожарным уже удалось потушить пожар и извлечь тела 22 погибших, которые... оказались среди обломков", - отмечает телеканал.

По данным телеканала, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик.

"Легковой автомобиль, следовавший сзади, также столкнулся с автобусом, однако трое пассажиров остались живы", - уточняет телеканал.

По информации телеканала, пожарные предполагают, что жертв ДТП может быть больше, они могут находиться среди обломков.