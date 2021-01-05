В Великобритании ввели третий локдаун

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Страна, по мнению премьера, вступила в финальную схватку с пандемией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении общенационального карантина в стране. Локдаун стал уже третьим по счету с начала пандемии - он начал действовать с 5 января, и власти пока не готовы назвать сроки окончания карантина. Ранее ввести локдаун призывала британская оппозиция.

Сообщается, что с началом карантина все школы в стране перейдут на удаленное обучение. Посещать учреждения очно смогут только дети врачей, соцработников, полицейских, и других лиц, входящих в группу первоочередной вакцинации. Все общественные заведения также прекращают работу, а общепиту и барам не разрешено даже торговать на вынос, сообщает anews.com.

По словам Джонсона, к февралю в Великобритании пройдет первая волна прививочной кампании: препарат получат пожилые, медики и люди с хроническими заболеваниями. Премьер считает, что страна вошла в «последнюю фазу борьбы с пандемией».

Фото: Pixabay.com