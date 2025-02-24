В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей младенца в туалете аэропорта

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В Турции гражданку России приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство. В октябре 2024 года она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта.

Суд в Анталье посчитал действияженщины преднамеренными и приговорил ее к 15 годам тюремного заключения за то, что в октябре 2024 года она оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи.

Мать женщины, изначально задержанная по делу, была оправдана. Сама обвиняемая утверждала, что не знала о беременности.

Судьба девочки решается отдельно. Генконсульство РФ занимается возвращением ребенка в Россию, пишет Смотрим.