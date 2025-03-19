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В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди

19 марта 2025 10:20
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В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди

Национальный архив США опубликовал более тысячи остававшихся засекреченными документов из дела об убийстве Джона Кеннеди. Трамп принял решение рассекретить все материалы после инаугурации

Накануне нынешний президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, объявив, что будет опубликовано около 80 тыс. страниц. В релизе Национального архива — 1123 документа.

В сообщении говорится, что будут опубликованы все записи, по мере того как они будут оцифрованы. Доступ к ним можно будет получить как онлайн, так и лично, в печатном виде или на аналоговых носителях, в здании Национального архива в штате Мэриленд.

Отмечается, что часть документов касается информации, которая хранится под судебным грифом секретности или засекречена для соблюдения конфиденциальности большого жюри присяжных. Некоторые материалы содержат информацию о налоговых декларациях, подпадающих под действие статьи Налогового кодекса о конфиденциальности сведений (IRS), или о записях, переданных правительству от частного лица.

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. Когда кортеж проезжал по улицам города, послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков.

По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

С 1992 года американские власти постепенно рассекречивают материалы расследования убийства президента Кеннеди. Указ об этом издает президент США. Число засекреченных материалов неизвестно, по некоторым подсчетам, раскрыто 97% материалов. В ЦРУ в 2018 году говорили, что рассекретили более 99% своей информации по этому делу, пишет РБК.

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