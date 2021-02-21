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В Сингапуре на берег вынесло странную гигантскую рыбу

21 февраля 2021 12:48
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В Сингапуре на берег вынесло странную гигантскую рыбу

У экспертов есть теория, как «чудовище» оказалось в этих краях.

На берегу Мак-Ритчи, старейшего водохранилища Сингапура, прохожие заметили останки «чудовищной» рыбы. 

Похожее на аллигатора существо обнаружила 31-летняя Карен Литгоу из Шотландии, которая ныне проживает в Азии, сообщает Daily Mail. По словам женщины, рыба казалась «доисторической». Проходивший мимо 27-летний Имран Кассим озвучил версию, что это аллигатор, но идентифицировать его трудно, потому что часть тела отсутствует.

Эксперты из местных природоохранных служб вскоре сделали заявление, что найденное существо — миссисипский панцирник. Эта большая рыба с челюстями, напоминающими рот аллигатора, обитает в Северной и Центральной Америке. Как она оказалась за 16 тысяч километров от своей среды обитания, остается загадкой. Эксперты предположили, что рыба обитала в аквариуме, а когда стала слишком большой, от нее избавились, выпустив в водохранилище, пишут Новости Mail.ru.

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