Главные новости:
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В РАН сообщили о формировании большой корональной дыры на Солнце

16 августа 2025 09:50
В РАН сообщили о формировании большой корональной дыры на Солнце

На Солнце формируется большая корональная дыра, которая может вызвать усиление скорости солнечного ветра и привести к усугублению геомагнитной обстановки. Об этом 15 августа сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что из-за роста корональной дыры скорость солнечного ветра превысит значения примерно в 2–2,5 раза, что может усугубить геомагнитную обстановку на 7–10 дней.

«До этого момента, в том числе в ближайшие выходные, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным», — уточнили в лаборатории.

Ранее, 12 августа, в лаборатории сообщили, что на Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Отмечалось, что протуберанцы, возникающие в любой точке Солнца, реже достигают Земли, чем, например, вспышки. Даже при выбросе требуется точное направление в сторону планеты, пишут "Известия". 

