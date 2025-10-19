В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт

106

В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.



"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.



Дати не привела других подробностей. В музее заявили, что сегодня он будет закрыт, пишет РИА Новости.

По данным газеты Le Parisien, трое преступников в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее "Аполлон". Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы, включая колье, брошь, диадему. Затем они скрылись на автомобиле.