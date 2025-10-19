Я нашел ошибку
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
19 октября 2025 14:01
106
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт

В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.

Дати не привела других подробностей. В музее заявили, что сегодня он будет закрыт, пишет РИА Новости.

По данным газеты Le Parisien, трое преступников в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее "Аполлон". Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы, включая колье, брошь, диадему. Затем они скрылись на автомобиле.

