В МИД Польши возмутились тем, что концлагерь Освенцим назвали польским

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Радослав Сикорский, глава министерства иностранных дел Польши, выразил свое недовольство тем, что Европейская комиссия назвала концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским». Об этом он заявил в социальной сети Х.

Напомним, в видеоролике, который был опубликован в соцсети Х главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в честь дня памяти жертв Холокоста, значилась надпись, что лагерь Освенцим находился в Польше без объяснения того, что на тот момент страна находилась под оккупацией нацистской Германии, пишет osnmedia.ru.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией. <…> Информация в соцсетях Европейской комиссии будет уточнена, польский еврокомиссар своевременно не представил польскую точку зрения», – сказал Сикорский.