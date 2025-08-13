В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье

82

Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.

Робот, как показано на видео Синьхуа, передвигается на четырех ногах, внешний вид максимально приближен к его живым "собратьям", а под глазами расположены две камеры.

Тибетская антилопа является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.

Фото: freepik.com