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В Китае на 17 минут включили искусственное солнце, которое в 5 раз горячее настоящего

10 января 2022 23:25
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В Китае запустили в экспериментальном режиме термоядерный реактор Токамак EAST.

В Китае запустили в экспериментальном режиме термоядерный реактор Токамак EAST, передает iphones.ru со ссылкой на The Independent.

Он проработал 17 минут (1056 секунд) при температуре 70 млн градусов Цельсия. В ходе тестов плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца.

Конечной целью проекта является создание почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд. Такой реактор не требует ископаемое топливо и не оставляет опасных отходов.

Проведённый эксперимент EAST является частью проекта по созданию Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), в котором участвует Китай, Индия, ЕС, Россия, США и другие страны. 

 

Фото:   iphones.ru

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