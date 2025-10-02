в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день

68

В Великобритании уборщица на протяжении 16 лет тайно работала в парламенте и банке. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, с 2008 по 2024 год женщина работала в банке Deutsche Bank с понедельника по пятницу, начиная с 08:00 и заканчивая в 17:00, а затем с 22:00 до 06:00 трудилась в здании парламента Великобритании.

Ситуация вскрылась, когда клининговая компания Churchill Contract Services получила контракт на обслуживание парламента. Выяснилось, что сотрудница совмещала должности, нарушая правила о 11-часовом перерыве между сменами. При этом, несмотря на 17-часовые рабочие дни, у уборщицы была безупречная дисциплина и совершенная профессиональная репутация.

Огумодеде уволили, а попытки оспорить решение через суд оказались безуспешными, пишет Смотрим.