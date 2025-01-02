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В Британии нашли живой и здоровой пропавшую 52 года назад женщину

2 января 2025 10:46
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В Британии нашли живой и здоровой пропавшую 52 года назад женщину

Женщину, пропавшую в Англии 52 года назад, нашли живой и здоровой после того, как полиция опубликовала ее фотографию в соцсетях. Таким образом было раскрыто одно из самых продолжительных дел о пропавших без вести в Британии.

Шейла Фокс, которой сейчас 68 лет, исчезла из Ковентри в 1972 году, когда ей было 16 лет, сообщает Guardian. В то время полиция Уэст-Мидлендса заявила, что девочка жила со своими родителями и могла состоять в отношениях с мужчиной. В полиции предположили, что она, возможно, уехала из этого района.

В воскресенье полиция Уэст-Мидлендса обратилась с новым призывом помочь найти Фокс, опубликовав ее фотографию в возрасте 16 лет на своем веб-сайте и в социальных сетях. Произошло новогоднее чудо: в течение нескольких часов после того, как пост был опубликован, представители общественности связались с полицией, и в среду правоохранители подтвердили, что Фокс жива и здорова. Они сказали, что она живет в другой части страны. "Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований пропавших без вести в полиции Уэст-Мидлендс", - сказал представитель местной полиции, пишет РГ

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