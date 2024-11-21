В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ к соцсетям лицам до 16 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные

В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ к соцсетям лицам до 16 лет

21 ноября 2024 10:48
136
В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ к соцсетям лицам до 16 лет

В Австралии запретили доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

Австралийские власти приняли соответствующий закон, который Альбанезе назвал «передовым для всего мира».

Закон вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете. По словам премьера, он должен обеспечить более надежную защиту молодых австралийцев «на критических этапах их развития».

При этом детям разрешат пользоваться Google Classroom, YouTube, мессенджерами и онлайн-играми.

Власти страны потребуют от технологических компаний и владельцев социальных сетей принять меры для того, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты и страницы.

За нарушение закона предусмотрено строгое наказание — цифровым платформам будет грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов (более $32 млн), пишет Газета.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
192
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
341
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
546
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
662
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
304
Весь список