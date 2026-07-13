Умер звезда «Парка юрского периода» актер Сэм Нил

Известный по фильмам цикла «Парк юрского периода» трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Новозеландский артист Сэм Нил скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 1news и заявление семьи покойного.

«Легенда экрана ... Сэм Нил умер. Ему было 78», – говорится в официальном сообщении родственников.

В 2023 году у звезды диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на пройденный курс химиотерапии, победить недуг не удалось.

Наибольшую популярность актеру принесли роли в культовых фильмах франшизы «Парк юрского периода».