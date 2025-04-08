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Ученые из США воссоздали вымерших "лютоволков"

8 апреля 2025 09:10
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Ученые из США воссоздали вымерших "лютоволков"

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воссоздала" вид так называемых ужасных волков (dire wolves), который считается вымершим около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Этот вид стал широко известен как "лютоволки" из-за использования его образов в сериале "Игра престолов".

"Компания создала трех ужасных волков – вид, популяризированный фэнтезийным сериалом "Игра престолов", но не встречавшийся на Земле более 12 тысяч лет", – поясняется в публикации.

В ней уточняется, что появившихся на свет детенышей-братьев назвали Ромул и Рем в честь основателей Рима, которых по легенде вскормила волчица. А родившейся волчице дали кличку Кхалиси, отсылающую к персонажу из сериала.

В материале Bloomberg также отмечается, что масса особей составит порядка 63,5 килограмма во взрослом возрасте.

Для того чтобы воскресить вымерших животных, организация работала с музеями Соединенных Штатов и смогла отыскать необходимые образцы ДНК. В результате ученые использовали клетки серого волка и провели 20 редактирований генома с акцентом на свойства и признаки ужасного волка, пишет Смотрим.

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