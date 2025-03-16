У берегов Эквадора нашли рыбака из Перу, пропавшего 95 дней назад

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Экипаж эквадорского судна обнаружил рыбака из Перу, который отклонился от курса и провел 95 дней в море, сообщает 16 марта телеканал CNN.

«Перуанский рыбак был найден живым в Тихом океане после того, как он провел 95 дней в море», — говорится в материале.

61-летний рыбак Максимо Напа Кастро отправился в плавание на своей рыбацкой лодке 7 декабря 2024 года из Марконы, прибрежного города на юге Перу. Из-за плохой погоды мужчина отклонился от курса и потерял направление движения. Семья Кастро и группы рыбаков искали его три месяца.

В итоге Кастро обнаружило эквадорское рыболовное судно. Он был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии. Позже мужчина рассказал, что ему удалось выжить благодаря дождевой воде. Также он ел насекомых, птиц и черепаху. Последние 15 дней Кастро провел без еды, пишут "Известия".

«У меня есть внучка, которой несколько месяцев, я держался за нее. Каждый день я думал о своей матери», — заключил рыбак.