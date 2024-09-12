Туристы впервые в истории вышли в открытый космос

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12 сентября состоялся первый в истории туристический выход в открытый космос. В рамках частной миссии Polaris Dawn миллиардер Джаред Айзекман и инженер Space X Сара Джиллис покинули корабль Crew Dragon на несколько минут и вернулись обратно, пишут «Известия».

Миссия Polaris Dawn стартовала 10 сентября. В состав экипажа помимо Айзекмана и Джиллис вошли военный летчик Скотт Потит и еще один инженер Space X Анна Менон. Экспедицию профинансировал и возглавил Айзекман, глава компании Shift4 Payments. Ранее в 2021 году он уже был командиром благотворительной миссии SpaceX Inspiration4, которая стала первой, составленной полностью из непрофессиональных космонавтов. Продлившийся три дня полет был проведен для сбора $200 млн для детской больницы.

Исторический выход в космос проходил не так, как это обычно принято у космонавтов. У корабля Crew Dragon нет собственного воздушного шлюза, поэтому разгерметизировать пришлось всю кабину, в которой оставались другие участники миссии — они тоже на это время надели скафандры. Айзекман и Джиллис отсоединились от ложементов и вышли за пределы корабля, получая энергию и кислород по кабелям.

Перед тем как выйти в открытый космос, экипаж Crew Dragon побил рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых кораблей. Он вышел на орбиту высотой 1400 км — Международная космическая станция (МКС) расположена на высоте чуть больше 400 км.

Фото: pxhere.com