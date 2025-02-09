Трамп сообщил о прошедшем разговоре с Путиным

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Президент США Дональд Трамп сказал изданию New York Post, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что прекратить боевые действия получится быстро.

«Я лучше промолчу»,— ответил Дональд Трамп на вопрос о том, сколько раз он общался с президентом России. При этом господин Трамп сказал, что Владимир Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать».

По словам президента США, у него есть конкретный план по прекращению конфликта. «Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди … Я хочу положить конец этой чертовой штуке»,— добавил Дональд Трамп. Он также призвал помощника по нацбезопасности Майка Уолтца «организовать встречи».

Господин Трамп также сказал о намерении заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу на $500 млн. Он уточнил, что в обмен США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании конфликта, пишет Коммерсантъ.

5 февраля Дональд Трамп говорил об «очень конструктивных переговорах» с властями России и Украины. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу конфликта на Украине идут по линии отдельных ведомств.