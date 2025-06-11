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Tesla начала тестировать полностью беспилотные автомобили в Остине, штат Техас

11 июня 2025 22:26
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Компания тестирует автопилот перед запуском сервиса беспилотного такси, который должен заработать 22 июня.

Tesla начала тестировать полностью беспилотные автомобили в Остине, штат Техас. Одну из таких машин, которой оказалась Tesla Model Y, заметили на городских дорогах, пишет iphones.ru со ссылкой на Electrek.

На видео видно, что за беспилотным автомобилем следует вторая Tesla. Вероятно, в ней находится оператор, готовый взять управление на себя или остановить автомобиль в случае возникновения опасной ситуации.

Компания тестирует автопилот перед запуском сервиса беспилотного такси, который должен заработать 22 июня.

Комментируя это видео, Илон Маск заявил, что «улицы будут меняться очень быстро», и уже через 2–3 года беспилотные автомобили будут распространены по всему миру.

 

Фото:  pxhere.com 

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